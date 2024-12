Motociclista sofre fratura após colisão no Jardim Paraíso

Compartilhar no facebook

Motociclista é atendida após o acidente: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 47 anos sofreu fratura no fêmur após colisão em um cruzamento no Jardim Paraíso, na tarde desta segunda-feira, 9.

A vítima pilotava sua moto pela rua Capitão Adão Pereira de Souza Cabral e no cruzamento com a rua Dr. Serafim Vieira de Almeidas atingiu a lateral de um veículo. Os motivos são ignorados.

Com uma fratura no fêmur e escoriações pelo corpo, a motociclista recebeu atendimento inicial de um socorrista da motolância e posteriormente pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

