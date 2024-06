Motociclista sofre convulsão após colisão no Santa Felícia

Movimentação no local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 59 anos ficou ferido após uma colisão entre duas motos na tarde desta segunda-feira (24), no bairro Santa Felícia. O acidente aconteceu por volta das 16h30 na esquina das ruas Francisco Possa e João Dagnone.

Segundo informações apuradas pela reportagem do SCA, a vítima, que conduzia uma Honda Tornado, estava parada no local quando decidiu fazer uma conversão para entrar na Rua João Dagnone. No entanto, um motociclista em uma Honda Biz que seguia logo atrás não teve tempo de frear e colidiu com a Tornado.

Com o impacto da colisão, ambos os motociclistas caíram no chão. O condutor da Tornado sofreu uma convulsão, de acordo com testemunhas, o que motivou a chamada da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu. Ao chegar ao local, a equipe do Samu encontrou a vítima estável e a encaminhou para a Santa Casa para atendimento médico.

Já o motociclista que conduzia a Biz não quis ser socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros, que também esteve presente no local.

Uma equipe da GCM registrou a ocorrência.

Leia Também