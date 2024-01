Motociclista morre após colidir em poste no Jardim Botafogo

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 44 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (25) após se envolver em um acidente de trânsito no Jardim Botafogo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na avenida José Pereira Lopes, onde encontrou a vítima identificada como Leandro Pereira Mendonça com ferimentos na face e sem sinais vitais. Um morador próximo do local informou que escutou o barulho da batida e ao verificar encontrou a vítima caída ao lado da moto.

Equipes do SAMU foram acionadas e constataram o óbito. Tudo indica que Leandro tenha perdido o controle da direção e acertado o poste. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

