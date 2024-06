Motociclista fica ferido após colisão no São Carlos 2

SIGA O SCA NO

Motociclista é socorrido pelo Samu com ferimentos - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 28 anos sofreu ferimentos após um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 19, no São Carlos.

O motorista de um veículo transitava pela Avenida João Dagnone e após tentar a conversão com destino a rua Dr. Procópio T. Malta, ocorreu o acidente, já que a vítima, ao tentar frear a moto, o pneu escorregou e uma de suas pernas atingiu a lataria do veículo. Com ferimentos, foi socorrido pelo Samu à UPA Santa Felícia.

Leia Também