Motociclista atinge lateral de carro na Bruno Ruggiero

Motociclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em um motociclista de 42 anos ferido na tarde desta terça-feira, 30, no Jardim Santa Felícia. Com trauma em uma das pernas e escoriações pelo corpo, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

A vítima pilotava sua moto pela Avenida Bruno Ruggiero (sentido centro/bairro) e no cruzamento com a rua Sebastião Sampaio Osório, atingiu a lateral de um carro, cujo motorista tentava a travessia da via expressa. Após o impacto, o motociclista foi ao solo e sofreu ferimentos.

