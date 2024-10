Motociclista desmaia após sofrer queda no Jardim Brasil

SIGA O SCA NO

02 Out 2024 - 18h07 Por Redação

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 24 anos ficou ferido após sofrer um acidente na tarde desta quarta-feira (2), no Jardim Brasil.

Segundo informações, o jovem seguia pela avenida Comendador Alfredo Maffei sentido bairro/centro e no cruzamento com a rua Major Antonio de Mattos freou devido a um carro que cruzou a via. Ele perdeu o controle e acabou caindo. Segundo testemunhas, a vítima sofreu um desmaio após a queda.

O Samu compareceu no local e socorreu o motociclista que foi conduzido até a Santa Casa para avaliação médica.

