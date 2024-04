Motoboy empina moto e colide em viatura da Guarda Municipal

SIGA O SCA NO

A viatura e a moto envolvida no acidente: duas pessoas feridas - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em um guarda municipal de 52 anos e um motoboy de 27 anos feridos na tarde desta quinta-feira, 11, na rua Silvério Ignarra Sobrinho, na Vila Monteiro.

De acordo com testemunhas, o motoboy empinava a moto e como vinha em linha reta, não percebeu que em sentido contrário vinha a viatura da GM que fazia patrulhamento preventivo. Havia ainda carros estacionados em ambos os sentidos.

Mesmo com a falta de espaço, o GM que dirigia a viatura tentou desviar, mas a manobra foi insuficiente e o motoboy colidiu na lateral do carro policial, causando o corte no supercílio de um dos guardas. O acidente ocorreu em frente ao Cemei Lauro Monteiro da Cruz. O motoboy sofreu escoriações. Ambos foram socorridos pelo Samu à Santa Casa e a moto foi apreendida.

Leia Também