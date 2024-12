Morador em situação de rua rouba carro no Paulistano

Giroflex (imagem ilustrativa) - Crédito: divulgação

Na madrugada deste sábado (14), um roubo de veículo foi registrado na Rua Iwagiro Toyama, no Jardim Paulistano, em São Carlos.

Segundo informações, um indivíduo em situação de rua, armado com uma faca, abordou o proprietário do automóvel e anunciou o assalto. Sob ameaça, o acusado conseguiu subtrair o veículo, um Fiat Uno Vivace 1.0 de cor cinza, ano 2012, com placas FDT-4518. Após o roubo, o autor fugiu com o carro, tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e realizou buscas na região para localizar o veículo e identificar o autor do crime.

