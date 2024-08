Morador de São Carlos morre em acidente após perseguição da PM na capital

SIGA O SCA NO

Carro ficou destruído - Crédito: Reprodução Metropoles/SBT

Um homem de 30 anos, residente no residencial Eduardo Abdelnur, morreu na madrugada desta quarta-feira (8) após uma perseguição policial na capital paulista. Ele estava em um carro que fugiu de uma abordagem da Polícia Militar e se envolveu em um violento acidente na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo.

Além de W.R.S.P., de São Carlos, também morreu P. P. P., de 27 anos. Outros dois ocupantes do carro ficaram feridos.

Segundo apurou o SCA, policiais militares da 4ª Companhia do 5º Batalhão realizavam patrulhamento pela Avenida Nadir Dias de Figueiredo quando avistaram um Ford Fusion ultrapassando o sinal vermelho com os vidros escurecidos.

Os policiais militares iniciaram a perseguição e tentaram abordar o veículo. No entanto, o motorista fugiu em alta velocidade. Na Avenida Guilherme Cotching, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste no cruzamento com a Rua Jequitinhonha.

Os ocupantes do banco da frente desembarcaram e se renderam. Ao lado deles, foi encontrado um simulacro de pistola.

Com o apoio de outras viaturas, os policiais encontraram W.R.S.P. e P.P.P. dentro do veículo. O socorro médico foi acionado, mas eles não resistiram aos ferimentos. Ambos eram evadidos do sistema prisional paulista.

Durante a ocorrência, os policiais descobriram que o carro era produto de furto.

Os dois indivíduos que sobreviveram foram encaminhados aos hospitais do Tatuapé e Mandaqui. Eles foram autuados pela delegada do 30º Distrito Policial da capital pelos crimes de receptação, posse ilegal de arma de fogo, homicídio culposo na direção de veículo automotor, desobediência, associação criminosa, adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e lesão corporal. Eles permaneceram internados sob escolta policial.

Os corpos dos dois indivíduos que faleceram foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia Também