Ladrão furta loja de calçados pela terceira vez em menos de dois meses

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo

Uma loja de calçados, localizada em uma galeria na Avenida Miguel Petroni, foi alvo de furto três vezes em menos de dois meses, todos praticados pelo mesmo indivíduo.

De acordo com a proprietária da loja, ela percebeu o furto através do sistema de alarmes, que disparou e enviou um aviso no celular dela.

O ladrão quebrou a porta de vidro da entrada, subtraiu R$ 100,00 em dinheiro trocado, que estavam no caixa e foi embora.

Através das imagens das câmeras de segurança, foi possível perceber que o autor do furto foi o mesmo, nas três ocasiões.

A vítima registrou um boletim de ocorrência no plantão policial.

Leia Também