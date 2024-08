Ladra leva vários cosméticos de farmácia na região da Santa Casa

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Vários produtos cosméticos foram furtados de uma farmácia localizada na Rua Doutor Serafim Vieira de Almeida, Tabayaci, na região da Santa Casa de São Carlos, na manhã de sábado (24).

De acordo com uma funcionária do estabelecimento, uma mulher aproveitou enquanto um homem conversava com ela sobre medicamentos, entrou abaixada e furtou os produtos, fugindo em seguida.

A funcionária afirmou também que o homem que conversava com ela agiu de maneira estranha após o furto e que desconfia que esteja envolvido no furto, conversando com ela para distraí-la, mas não pôde afirmar com certeza.

Leia Também