Jovem é preso por porte ilegal de arma após disparos em frente a casa de shows

SIGA O SCA NO

Um jovem de 25 anos foi preso na madrugada deste domingo (31) por porte ilegal de arma de fogo em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada em uma casa de shows no cruzamento das ruas Episcopal e Santa Cruz, onde indivíduos em um Ford Ka teriam efetuado disparos para o alto e em seguida se evadido.

Uma equipe da PM cruzou com o carro na região, dando inicio ao acompanhamento que se estendeu até a rua Domingos Jorge Velho, Jardim Centenário, quando houve a abordagem defronte a residência do motorista que resistiu à prisão. Durante a revista pessoal os policiais encontraram em sua cueca o revólver calibre 38.

Aos policiais, o suspeito informou que adquiriu a arma há dois dias para se defender de ameaças e que quem teria efetuado os disparos seria um amigo, que não foi encontrado no veículo.

No tambor do revólver havia uma munição intacta, mas segundo a Polícia, as deflagradas teriam sido dispensadas pelo acusado na fuga.

A arma possuí numeração, mas não há documentação. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi autuado em flagrante e aguarda a audiência de custódia.

Leia Também