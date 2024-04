Jovem cai em golpe e perde quase R$ 850,00 ao fazer pedido em 'pizzaria'

SIGA O SCA NO

Plantão Policial -

Um jovem de 26 anos foi vítima de um golpe e perdeu quase R$ 850,00 ao fazer um pedido em uma 'pizzaria', na noite de sexta-feira (05), em Ibaté.

De acordo com a vítima, ele fez um pedido no valor de R$ 62,40 e pagou por meio de pix, mas posteriormente recebeu uma mensagem dizendo que havia acabado o gás no estabelecimento e não seria possível entregar o pedido, mas o dinheiro seria devolvido.

Em seguida ele recebeu um link com o valor a ser devolvido, mas ao clicar, o estelionatário conseguiu tirar mais R$ 777,77 de sua conta.

A vítima entrou em contato com sua agência bancária, recebeu orientações e registrou um boletim de ocorrência.

