Incêndio em mata destrói barraco de pintor e causa prejuízos em São Carlos

Um incêndio de grandes proporções que atingiu uma mata na região do Jardim Santa Madre Cabrine, em São Carlos, causou prejuízos significativos ao pintor e pedreiro Dirceu Dourado de Jesus. As chamas destruíram completamente um barraco onde o trabalhador guardava suas ferramentas, essenciais para o exercício de sua profissão.





Um vídeo enviado ao portal São Carlos Agora via WhatsApp mostra a extensão dos danos causados pelo fogo. Nas imagens, é possível ver o barraco completamente carbonizado e diversos materiais queimados. Segundo a pessoa que gravou as imagens, a destruição foi total. "O trabalhador aqui, nosso amigo... perdeu tudo quanto é tipo de ferramenta", lamentou o informante.



O incêndio ocorreu na rua Hércules Sachi, no topo do morro atingido pelas chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Leia Também