Idoso perde a vida ao cair de sacada de sobrado no Jardim Bicão

Movimentação no local - Crédito: Lourival Izaque

Um fato triste marcou a manhã deste sábado (24), em São Carlos. Por volta das 7h30, um idoso de 82 anos, identificado como Pedro, perdeu a vida após cair da sacada de um sobrado na rua Maria Stella Grassi Reali, Jardim Bicão, em São Carlos.

Segundo informações obtidas pelo SCA no local da ocorrência, o homem foi lubrificar uma grade na sacada, quando a proteção caiu e ele despencou de uma altura de cerca de três metros.

O Samu foi acionado e compareceu no local, contudo, a vítima morreu antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar isolou o local do acidente e após a realização da perícia, o corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos. As causas do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil.

