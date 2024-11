Idoso escapa de violento assalto no Boa Vista

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 65 anos foi vítima de uma tentativa de assalto nesta noite de sexta-feira (08), na Rua Gastão de Sá, no Boa Vista, em São Carlos.

Segundo informações, a vítima estava dentro de seu carro, parado, quando dois desconhecidos aproximaram-se e um deles entrou pela porta traseira.

O proprietário saiu do veículo para ver o que estava acontecendo e foi rendido pelos ladrões, que entraram em luta corporal com ele, tentando pegar a chave do carro, mas não a encontraram e agrediram o idoso, tentando esfaqueá-lo. Como não tiveram êxito no roubo, acabaram fugindo.

A Polícia Militar foi acionada e com base nas informações sobre as características dos acusados, eles foram localizados e detidos na Rua Antônio Stella Moruzzi.

Os policiais encontraram duas facas com os acusados e verificaram que ambos são menores de idade, sendo ambos conduzidos ao plantão policial.

Leia Também