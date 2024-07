Idoso é atropelado por carro no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 67 anos foi atropelado na tarde desta quinta-feira (11), no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Bento Carlos, no Centro da cidade. A vítima tentava atravessar a rua quando foi atingida pelo retrovisor de um carro que fazia a conversão para a Rua Bento Carlos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa de São Carlos. O estado de saúde não foi informado.

As causas do acidente ainda são desconhecidas

