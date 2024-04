Idoso cadeirante pega carro escondido e provoca acidente na Getúlio Vargas

SIGA O SCA NO

Vovô ao volante fez arte ao pegar um veículo sem o consentimento da família - Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 83 anos provocou um acidente no final da manhã desta quarta-feira, 10, na região da rotatória onde um dia funcionou a Indústria e Comércio Cardinalli, em São Carlos.

Segundo a reportagem do São Carlos Agora apurou, ele é cadeirante e com o auxílio da cadeira de rodas, foi até o Monza da família e sem autorização, entrou no veículo e saiu para um passeio.

Teria entrado pela contramão na rotatória que dá acesso à Avenida Getúlio Vargas, passou sobre o canteiro e chegou até a Avenida Dr. Heitor José Reali. Descontrolado, o veículo atingiu com violência a traseira de uma Parati que estava estacionada e empurrou-a até um imóvel, derrubando a parede.

O idoso sofreu trauma na cabeça e foi socorrido por familiares até a Unimed para atendimento médico. O socorrista de uma motolância atendeu a ocorrência.

