Identificado funcionário da Electrolux que perdeu a vida na Washington Luís

Crédito: arquivo pessoal

Foi identificado o jovem motociclista que se envolveu em um acidente na tarde desta terça-feira (27), no sentido capital/interior da rodovia Washington Luís, entre São Carlos e Ibaté.

O SCA apurou que Bairon Odovic Pinto, 24 anos, trabalhava na Electrolux e retornava do trabalho. Ainda não se sabe como ocorreu o acidente, mas tudo indica que ela tenha batida contra a traseira de um caminhão. O corpo do jovem foi encontrado no meio da rodovia, ao lado da moto que ficou avariada na parte frontal.

Após o trabalho da perícia, o corpo da vítima será encaminhado até O Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos. As causas do acidente serão investigadas.

