Homem transtornado agride GM e causa desordens em comércio em Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos que estaria transtornado e seria ainda, usuário de entorpecentes, foi detido por policiais militares por volta das 23h40 desta segunda-feira, 12, na Vila Santa Terezinha, em Ibaté. O acusado chegou a agredir um guarda municipal de 30 anos e danificou a casa e um estabelecimento comercial.

Inicialmente a GM foi acionada para ir até a rua Floriano Peixoto, já que um homem promovia desordens em sua casa. No local os guardas não localizaram ninguém. Porém, algum tempo depois, a corporação foi requisita para ir a um estabelecimento comercial onde a mesma pessoa danificava o local.

Consta em boletim de ocorrência que os GMs tentaram dialogar com o homem que estaria transtornado e arremessou uma cadeira no GM, causando lesão no antebraço esquerdo e costas.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o acusado que seria usuário de drogas e estaria transtornado. Ele foi encaminhado inicialmente para o hospital municipal Hermínia Morganti para atendimento médico e posteriormente encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

