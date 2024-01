Homem perde R$ 3.500,00 ao tentar comprar moto pelo Facebook

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi vítima de um golpe ao tentar comprar uma moto anunciada em um grupo no Facebook.

Ele viu o anúncio da moto de Jaboticabal, SP, pelo valor de R$ 3.800,00, interessou-se e foi até a cidade ver a moto.

Foi recebido por um homem que disse ser irmão do proprietário e que permitiu que ele desse uma volta na moto para testá-la.

Em seguida a vítima afirmou que compraria a moto e ligou para o proprietário, para fechar o negócio, sendo orientado a realizar o pagamento via pix, mas não deu certo, sendo solicitado que ele fizesse dois depósitos, de R$ 2.000,00 e de R$ 1.500,00, em nome de uma mulher.

Após o pagamento, o homem que estava com a moto disse que aguardaria confirmação de seu irmão para entregá-la ao comprador, porém ele não entrou mais em contato com nenhum dos dois.

A vítima acionou a Polícia Militar e foi orientada a comparecer ao plantão policial, onde contou todo o ocorrido e o homem que estava com a moto disse que o valor pedido no anúncio era R$ 10.000,00, que na verdade não era irmão do proprietário e que este lhe disse que a vítima era seu sócio e que não deveria falar sobre valores com ele.

Por fim, a Honda CG 150 Fan, vermelha, não foi entregue à vítima e o homem que estava com a moto disse não ter recebido dinheiro nenhum e não conhecer a pessoa com quem a vítima conversou e nem a que recebeu os depósitos.

