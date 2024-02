Homem morre após brigar com a esposa e socar porta de vidro em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 29 anos após sofrer ferimentos graves em uma área de lazer na rua Carlos Botelho, Vila Elizabeth, na tarde desta sexta-feira (9).

O SCA esteve no local e apurou que o homem brigou com a esposa e passou a quebrar vários móveis e objetos no local, até que deu um soco em uma porta de vidro, sofrendo um corte profundo.

Devido ao grave ferimento em uma artéria importante, a vítima perdeu grande quantidade de sangue e morreu antes da chegada do Samu.

O delegado da área, juntamente com a Polícia Militar estiveram no local e registraram o fato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também