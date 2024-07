Homem é preso em flagrante após manter ex-mulher em cárcere privado e fazer ameaças com faca

Facas apreendidas pela PM -

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (29) após manter sua ex-mulher, de 32 anos, em cárcere privado e ameaçá-la com duas facas em um bar localizado na Rua José Zavaglia, no bairro Cidade Aracy.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada pelos policiais atrás de um portão, após ter sido ameaçada de morte pelo ex-marido. A mulher relatou que o homem não aceitava o fim do relacionamento de 19 anos que havia terminado há quatro meses, e a perseguia constantemente. O casal possui três filhos.

O agressor teria insistido em falar com a vítima, que se negou. Diante da insistência, a mulher foi até o bar do ex-marido, onde foi mantida em cárcere privado e ameaçada com as facas. As ameaças se intensificaram quando o homem a acusou de traição.

A irmã da vítima, que recebeu uma ligação da mãe relatando o ocorrido, acionou a Polícia Militar. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima em estado de pânico e o agressor ainda no local. As facas utilizadas nas ameaças foram apreendidas.

A vítima possuía uma medida protetiva contra o agressor, que proibia qualquer tipo de contato. Mesmo assim, o homem descumpriu a medida e cometeu o crime.

O caso foi registrado na Plantão Policial e o agressor foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

