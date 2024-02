Homem é preso após descumprir medida protetiva e agredir desconhecida no Jardim Beatriz

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 37 anos foi preso nesta noite de sábado (10), após descumprir uma medida protetiva que a mãe tem contra ele e agredir uma mulher desconhecida.

A Guarda Municipal foi acionada em uma residência localizada na Rua Coronel Leopoldo Prado, no Jardim Beatriz, para atender a uma ocorrência de quebra de medida protetiva, na qual o acusado estaria armado com um facão, em frente à residência de sua mãe, que possui uma medida protetiva contra ele, ameaçando-a.

Quando os guardas chegaram ao local, o acusado já não estava lá, porém eles realizaram um patrulhamento pela região e encontraram um homem com as mesmas características, na RUa Hermínio Bernasconi, agredindo uma mulher de 31 anos, com socos, chutes e um pedaço de madeira.

Ela disse que não o conhecia e que ele aproximou-se e começou a agredi-la gratuitamente, sem que nada tivesse acontecido.

O facão não foi encontrado, mas a mulher vítima da quebra de medida protetiva confirmou que aquele era seu filho e ele foi detido, conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

