Homem é esfaqueado por profissional do sexo após discussão dentro de veículo

Caso de calúnia foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na madrugada de hoje, por volta da 1h, policiais militares foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de roubo na Rua Henrique Gregori, na Vila Prado.

Ao chegarem no local, os policiais depararam-se com a vítima, um homem de 43 anos, que apresentava ferimentos provocados por faca. A vítima inicialmente informou se tratar de um assalto, mas depois relatou que estava no interior de seu veículo, um Vectra, com um amigo e um profissional do sexo, quando iniciou-se uma discussão, mas não informou o motivo. Durante a briga, o profissional do sexo desferiu facadas na vítima que atingiram o abdômen, perna e nariz.

O carro que foi encontrado nas imediações onde ocorreu o fato foi encaminhado para perícia.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu internada.

O caso foi registrado no plantão policial como lesão corporal e o acusado até o momento não foi preso.

