Homem é esfaqueado por companheiro durante discussão

Um homem de 34 anos foi vítima de esfaqueamento, na noite de sexta-feira (25), em sua residência, na Rua Dom Carmine Rocco, no Jardim Tangará, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no local, para atender a uma desinteligência entre casal, e chegando lá, encontraram a vítima com um ferimento no braço, provocado por faca.

O acusado relatou que os dois começaram a discutir quando ele tentava tirar suas coisas de lá, que no calor da discussão, seu companheiro tentou aplicar-lhe um mata-leão, e para se defender, ele pegou uma faca e o atingiu no braço.

A vítima foi socorrida até a UPA do Santa Felícia, com um ferimento leve no braço, sendo medicada e liberada, mas não compareceu ao plantão policial para esclarecimento dos fatos.

