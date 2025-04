Quatro são condenados pela morte de Iago Felix de Morais

Fórum Criminal e Iago no detalhe -

Cinco réus foram julgados nesta quarta-feira (9), no Fórum Criminal de São Carlos, acusados do assassinato e decapitação de Iago Felix de Morais, 29 anos, noite do dia 30 de julho de 2024. O crime chocou a cidade pela brutalidade e teve seu desfecho no Tribunal do Júri com a condenação de quatro dos acusados e a absolvição de um deles.

Segundo a sentença, o réu Willian Paulino Vechiez, conhecido como "Cigano" foi condenado a 14 anos de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado, Seu filho, Nelson Vechiez Neto também recebeu a mesma pena e regime.

Wesley Gabriel de Brito foi condenado a 10 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. Já Vitor Antônio Cruz recebeu pena de 9 anos e 4 meses. Ambos foram responsabilizados como partícipes, com reconhecimento de participação de menor importância no crime.

Carlos André Giovanini da Silva, por sua vez, foi absolvido das acusações.

Com os debates encerrados e a votação dos jurados realizada em sessão secreta, o juiz presidente do júri leu a sentença em plenário, determinando a permanência dos réus condenados no presídio onde já se encontram, além da expedição do alvará de soltura de Carlos André.

A sessão foi encerrada às 17h32, com agradecimentos do magistrado aos jurados e demais presentes.

