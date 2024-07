Homem é encontrado gravemente ferido após ser agredido no Centro

USA SAMU - Crédito: arquivo

Um homem de 42 anos foi encontrado gravemente ferido na noite na madrugada deste domingo (28), após ser vítima de agressão na rua General Osório, no Centro. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída no chão com ferimentos na cabeça e foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa da cidade, onde permanece internada em estado grave.

De acordo com o relato de uma testemunha, a vítima foi agredida por dois homens que a chutaram na cabeça. A testemunha informou que ouviu os gritos e ao olhar pela janela, viu os agressores fugindo em um veículo de cor preta. A testemunha também ouviu uma voz feminina gritando "Para David".

A Polícia Militar esteve no local e realizou buscas pelos agressores, mas até o momento ninguém foi preso, mas câmeras de segurança nas proximidades podem ter registrado o crime e as imagens poderão ajudar a Polícia a identificar os autores.

