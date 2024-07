Homem é detido após brigar com catador de recicláveis e disparar arma de fogo

SIGA O SCA NO

A arma que teria sido disparada pelo acusado foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 34 anos foi detido por policiais militares após se envolver em uma briga e realizar dois disparos de arma de fogo na tarde desta quinta-feira (4), na Rua Victorio Bonucci, no Jardim Tangará. A vítima, um catador de recicláveis de 62 anos, foi ameaçada com a arma e teve dois tiros disparados para o alto.

De acordo com informações apuradas, os envolvidos já tinham um histórico de desavenças e já haviam se desentendido anteriormente. Na quinta-feira, a vítima teria ido até as proximidades da chácara onde reside o acusado para coletar material para reciclagem quando, por motivos ainda não esclarecidos, iniciaram uma nova discussão.

Após a discussão, ambos entraram em luta corporal e precisaram ser separados por populares. Nesse momento, o acusado atravessou a rua e, em frente à sua chácara, sacou uma arma que estava escondida em sua meia e ameaçou o catador, que fugiu do local. Já dentro de sua propriedade, o acusado efetuou dois disparos para o alto.

Diante do fato, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, os policiais perceberam que o acusado havia jogado a arma, uma calibre 22, na cozinha da chácara. A arma foi apreendida, assim como uma espingarda (calibre não informado) que também estava dentro da residência.

Os policiais verificaram ainda que duas munições da arma do acusado foram deflagradas e outras sete estavam intactas. O homem de 34 anos foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para prestar depoimento e responder pelas acusações. As duas armas e as munições apreendidas serão periciadas.

