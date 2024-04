Homem é agredido a pauladas no Jardim Hikari

SIGA O SCA NO

Vítima foi socorrida pelo Samu à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um caso de agressão a pauladas foi atendido pelo Samu e pela Guarda Municipal na tarde desta quinta-feira, 25, na rua Ernestino Block, no Jardim Hikari.

Segundo apurado, um homem de 55 anos teria sido a vítima e relatou que nesta quarta-feira, 24, um amigo teria sido responsável por desferir contra ele golpes com um pau. Segundo a vítima seria o fato dele ter sido acusado de mexer com a mulher do agressor.

Após ser espancado, a vítima não procurou socorro. Porém, nesta quinta-feira, após sentir dores pelo corpo, foi até uma oficina e pediu ajuda. Funcionários solicitaram o Samu que foram até o local e encaminharam a vítima até a Santa Casa para atendimento médico.

