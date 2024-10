Homem é agredido a facadas durante briga no Cidade Aracy

USA Upa Cidade Aracya - Crédito: arquivo

Um discussão resultou em agressões na noite desta terça-feira, no Cidade Aracy, em São Carlos. Um homem necessitou de atendimento na UPA do bairro.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram que a briga teria ocorrido na rua Luiz Paulino dos Santos e um dos envolvidos foi socorrido por populares até a unidade de saúde após ser esfaqueado.

Uma testemunha ouvida pelos PMs teria dito que ela e o agressor, um ex-namorado de 26 anos estariam sentados em frente aonde reside quando a vítima, de 30 anos, chegou e ofereceu refrigerante aos seus filhos.

Como recusou, a vítima teria se afastado e falou algo que não entendeu e teria retornado com as mãos nas costas e entrou em vias de fato com o seu ex-namorado que estaria armado com uma faca e em seguida, teria golpeado a vítima na mão e na cabeça.

A testemunha afirmou que passou mal e foi atendida igualmente na UPA. Já a vítima, que foi socorrida por uma ambulância, ao sair do veículo, teria sido agredida novamente pelo ex-namorado, que fugiu em seguida.

