Homem é acusado de cárcere privado e ameaças contra esposa e filhos no Jardim Araucária

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 33 anos foi detido por guardas municipais por volta dos 30 minutos desta sexta-feira, 21, no Jardim Araucária. Ele é acusado pela esposa de cárcere privado e ameaças de morte.

A vítima fez contato com a corporação e disse que ela teria sido agredida pelo marido. Na residência, ele foi detido. A mulher relatou que ela estaria presa dentro da moradia desde às 20h do dia anterior. O homem teria se armado com uma faca e ameaçado ela e os filhos, chegou a danificar seus pertences e carro. Quando ela conseguiu fugir, acionou a GM. O acusado foi detido e encaminhado à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial.

