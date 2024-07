Homem compra pizza com cartão de crédito/débito furtado e é detido por PMs

SIGA O SCA NO

Pizza - Crédito: Pixabay

Na noite da última quarta-feira, dia 3, um homem de 32 anos foi detido por policiais militares após tentar comprar uma pizza em uma pizzaria da cidade com um cartão de crédito/débito furtado.

O caso se iniciou quando a vítima, uma comerciante de 50 anos, foi alertada por aplicativo sobre uma compra não autorizada em seu cartão no valor de R$ 64. Ao verificar, ela percebeu que a compra havia sido realizada em uma pizzaria local e imediatamente entrou em contato com o estabelecimento.

Com as informações repassadas pela vítima, a Polícia Militar foi acionada e se dirigiu à pizzaria. Através das características do suspeito, os policiais o localizaram na Rua Theodoreto de Camargo. Ao ser abordado, o homem confessou ter encontrado os cartões e utilizado um deles para pagar a pizza.

Em depoimento na CPJ, a vítima relatou que teve sua bolsa furtada do interior de seu veículo Nissan, que estava estacionado na Rua Antonio Frederico Ozanam, no bairro Boa Vista. A bolsa continha seus documentos pessoais e R$ 100 em dinheiro.

Os cartões utilizados pelo suspeito foram apreendidos e devolvidos à vítima. Já a bolsa e os demais documentos não foram localizados. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à CPJ para as medidas cabíveis.

