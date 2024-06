Homem arrepende-se de furtar bicicleta e a entrega para a polícia

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 31 anos, que trabalha como ajudante geral, cometeu um furto no dia 18/06/2024, mas arrependeu-se e entregou o objeto furtado à polícia.

A Polícia Militar foi acionada em um posto de combustíveis, no centro de Ibaté, onde o solicitante contou que mora naquela cidade, mas trabalha em São Carlos e na data do furto, enquanto trabalhava, viu uma bicicleta encostada, sem ninguém por perto e sem saber quem seria o proprietário, acabou furtando-a, mas arrependeu-se e por isso acionou a polícia.

A bike preta, com detalhes verdes, da marca GTA, foi apresentada no plantão policial, ficando à disposição do proprietário, que até o momento é desconhecido.

