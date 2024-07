Guardas municipais localizam carro produto de furto em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo na noite desta segunda-feira, 15, guardas municipais localizaram por volta das 20h46, na rua Cícero Soares Ribeiro, na região do Bicão, um Corsa Wind prata estacionado na contra mão de direção. O veículo pertence a uma aposentada de 63 anos e foi levado por um desconhecido no dia 1 deste mês, no centro da cidade.

Em pesquisa pelo emplacamento, constou queixa de furto. Foi feito contato com a proprietária e como ela não estava em São Carlos, o carro foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao pátio municipal.

