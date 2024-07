Guarda de criança termina em confusão e agressões no Jardim Cruzado, em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A guarda de uma criança terminou em confusão na noite desta quinta-feira, 11, no Jardim Cruzado, em Ibaté e envolveu um homem e duas mulheres.

Policiais militares foram solicitados via Copom e no local apuraram que um homem e duas mulheres estariam em “confusão generalizada” e agressões mútuas entre os envolvidos. O estopim da desinteligência seria a guarda de uma criança.

Informações que constam em boletim de ocorrência dão conta que o homem de 33 anos teria a guarda do menor e teria deixado sua ex-companheira de 18 anos que seria a mãe da criança. Porém, o pai não estaria concordando com o ambiente ela estava pois teria pessoas ingerindo bebidas alcoólicas e resolveu levar o filho. Foi quando teve início o desentendimento e ele teria sido agredido por várias pessoas, principalmente pela ex-companheira e pela irmã dela, de 19 anos. Durante a briga, os envolvidos teriam se agredido mutuamente. Os pais da criança foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

Leia Também