GM localiza entorpecentes no Santa Angelina

A droga foi apreendida e encaminhada à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta quinta-feira, 28, guardas municipais da equipe canil localizaram entorpecentes no cruzamento da Avenida Dr. Gildney Carreri com a rua Leogrin Marino, no Jardim Santa Angelina.

A GM patrulhava o bairro e no local, observaram que, com a aproximação da viatura, suspeitos empreenderam fuga. Os guardas, com auxílio da K9 Índia, vistoriaram o local e localizaram em um terreno, uma sacola com 47 pinos com cocaína, 343 pedras de crack, 20 porções de maconha, 18 tubetes com haxixe, 13 tubetes com skank e dois comprimidos de ecstasy. O material foi apresentado na CPJ.

