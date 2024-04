GM localiza entorpecentes no Jardim Jockey Club

Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta quinta-feira, 25, guardas municipais da equipe Canil apreenderam entorpecentes na rua Rio Tietê esquina com a rua Rio Paranapanema, no Jardim Jockey Club. O flagrante aconteceu por volta das 10h19.

Os GMs notaram três homens em atitude suspeita que, ao notarem a viatura empreenderam fuga. Suspeitando do local, empregaram busca com a K9 Índia, que localizou no interior da mata em um saco plástico, 63 porções de maconha, 28 pinos com cocaína, 37 pedras de crack e uma réplica de arma de fogo, que foram apreendidos e encaminhados para a CPJ, onde foi registrada a ocorrência.

Leia Também