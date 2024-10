GM localiza entorpecentes abandonados no Santa Angelina

A droga foi apreendida e apresentada na CPJ - Crédito: Divulgação

GMs da equipe Canil durante patrulhamento preventivo no Jardim Santa Angelina, localizaram por volta das 9h desta quarta-feira, 16, entorpecentes abandonados na Avenida João Dagnone.

Os guardas notaram um homem em atitude suspeita que, com a aproximação da viatura, fugiu. Como o local é conhecido como “ponto” de tráfico de drogas, localizaram dentro de um cano de água fluvial uma sacola com 27 pedras de crack, 100 porções de maconha, 56 pinos com cocaína, quatro bolinhas de haxixe e 18 tubetes com skank que foram apreendidos e apresentados na CPJ.

