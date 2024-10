GM localiza droga abandonada no São Carlos 5

A droga foi apreendida pela GM e levada à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

GMs da equipe Canil durante patrulhamento preventivo, localizaram por volta das 10h desta terça-feira, 22, na rua José Quatrochi, no São Carlos 5, entorpecentes que estariam abandonados.

Os guardas notaram um aglomerado de homens em atitude suspeita que fugiram com a aproximação da viatura. Devido à suspeita de que pudesse haver algo de ilícito pelo local, foi empregado o faro da K9 Índia que localizou em um terreno, em meio a um monte de entulhos, uma sacola com 115 pinos com cocaína, 10 porções de haxixe, 68 porções de maconha, um tubete com skank e uma máquina de cartão. O material foi apresentado na CPJ.

