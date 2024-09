Garupa de moto efetua disparo perto da viatura da Força Tática e acaba preso em São Carlos

Revólver apreendido -

Na noite deste domingo (22), uma equipe da Força Tática, durante patrulhamento pela Avenida São Carlos, se deparou com uma motocicleta com dois ocupantes que trafegavam no sentido contrário e o garupa sacou uma arma de fogo, efetuando disparos para o alto. Ao perceber a presença da viatura, o condutor acelerou em alta velocidade, iniciando uma perseguição.

Após uma breve perseguição, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo na Rua 28 de Setembro e caiu. O garupa, identificado tentou se esconder no telhado do prédio da Unimed. No entanto, ele foi rapidamente detido pela equipe tática.

O garupa da moto confessou ter dispensado a arma utilizada nos disparos. As equipes localizaram um revólver calibre 38 com a numeração raspada e cinco munições, sendo uma delas deflagrada.

Ambos os envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária. O delegado plantonista, após tomar conhecimento dos fatos, registrou um boletim de ocorrência por disparo de arma de fogo em via pública e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O garupa da moto foi encaminhado para o Centro de Triagem e permanece preso.

