Força Tática recupera moto furtada na USP

Crédito: Maycon Maximino

A equipe da Força Tática de São Carlos recuperou uma motocicleta furtada Universidade de São Paulo (USP). O fato ocorreu na noite de quarta-feira (31), por volta das 21h20, no bairro Jacobucci.

De acordo com informações, a equipe recebeu uma denúncia anônima indicando que um indivíduo estaria em posse de uma motocicleta produto de crime. Diante da denúncia, os policiais militares iniciaram as diligências e localizaram o veículo, uma motocicleta Yamaha Fazer, que havia sido furtada no dia anterior.

Durante a abordagem, um homem de 24 anos foi detido. Ele confessou ter adquirido a motocicleta por R$ 3 mil, sem desconfiar de sua origem ilícita.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito, que conta com passagem criminal por receptação, foi encaminhado ao Plantão Policial. No entanto, após contato com o Delegado de plantão, foi registrado um Registro de Ocorrência (RDO) e o indivíduo foi liberado.

A motocicleta, por estar intacta, foi restituída ao seu legítimo proprietário.

