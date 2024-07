Estudante entra em luta corporal com bandido durante tentativa de roubo

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um estudante de 29 anos afirmou na CPJ ter sido vítima de uma tentativa de roubo. O crime teria sido praticado por dois desconhecidos e um deles estaria armado com uma arma de fogo, tipo pistola. O estudante, que tem origem estrangeira, teria ainda entrado em luta corporal com os criminosos.

Na tarde desta quarta-feira, 24, a vítima acompanhada da esposa que é intérprete, formularam boletim de ocorrência, salientando que o crime teria ocorrido na noite do dia anterior na Alameda das Rosas, no Cidade Jardim, quando retornava para casa. Em um local pouco iluminado, a dupla abordou o estudante e após ameaças, entrou em luta corporal, machucando as mãos e os joelhos. A vítima disse que colocou as mãos na arma e percebeu que seria de plástico e teria quebrado. A vítima disse que saiu correndo em direção contrária aos bandidos que também fugiram. O crime foi registrado na CPJ.

