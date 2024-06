Estudante é extorquido após não querer sexo com garota de programa

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um estudante de 20 anos afirmou em boletim de ocorrência elaborado na CPJ que foi vítima de extorsão. O caso teria ocorrido na noite de domingo, 2.

A vítima disse reside no Jardim Macarengo e via fone entrou em contato com uma garota de programa. Porém teria desistido. Entretanto, horas depois um homem dizendo ser integrante do PCC teria entrado em contato e fez ameaças de morte contra sua pessoa e seus pais, caso não pagasse uma taxa por ter cancelado o programa com a suposta garota. Com medo, ele teria feito 3 PIXs que totalizaram R$ 955,77.

