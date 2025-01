Estudante é atingido por disparo de arma efetuado pelo irmão

Compartilhar no facebook

Viatura da PM defronte ao local da ocorrência - Crédito: Flávio Fernandes

Um estudante de 17 anos foi baleado no início da noite desta quinta-feira, 15, após uma suposta cobrança por dívida de drogas. O caso teria ocorrido na Avenida Vitor de Maria Pelosi, no Selmi Dei, em Araraquara. A casa ficou com muitas marcas de sangue.

Policiais militares que atenderam a ocorrência foram até a moradia e não havia ninguém. O estudante, um irmão e a mãe de ambos estariam em uma UPA. Os PMs foram até a unidade de saúde apuraram junto à vítima que o acusado do disparo seria seu irmão, de 22 anos, que teria tentado intervir em uma briga entre e um desconhecido.

Posteriormente o irmão e a mãe foram encaminhados até a delegacia de polícia de Araraquara e ambos deram a mesma versão, salientando que o disparo teria sido de um desconhecido que chegou em um carro branco que invadiu a casa provavelmente para cobrar uma dívida relacionada ao comércio de drogas e fugiu em seguida.

A tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil.

