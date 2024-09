Estudante autista afirma ter sido vítima de injúria, difamação e ameaças

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um estudante autista de 41 anos formulou boletim de ocorrência na manhã desta segunda-feira, 9, afirmando que é vítima de injúria, difamação e ameaças, feitas por duas mulheres. Ele afirma residir no Jardim Bandeirantes, em São Carlos.

Em boletim de ocorrência elaborado na CPJ, a vítima garante que a situação que vive seria premeditada e sofre com “terror psicológico” feito por ambas acusadas. Afirmou ainda que teria sido ameaçado com uma arma branca, semelhante a uma espada. No documento policial afirma que não motivação para viver e espera que o seu depoimento seja levado a sério.

