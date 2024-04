Equipe do Canil da GM apreende cães que estavam atacando outros animais no Jardim Embaré

SIGA O SCA NO

Dois cães, sendo um da raça pitbull e outro sem raça definida, mas de grande porte, foram apreendidos pela Guarda Municipal nesta manhã de domingo (07), após atacarem outros animais, no Jardim Embaré.

A GM foi solicitada com as denúncias de que havia dois cães soltos pela rua, atacando outros animais e colocando em risco também as pessoas.

A equipe do Canil da GM, por ter vasta experiência e estar mais habiatuada a lidar com animais, realizou uma busca pelo bairro e localizou os cães na esquina das Ruas Brasiliano Bento e Gabriel Leandro, conseguindo acalmá-lo e recolhê-los, encaminhado os animais à veterinária responsável.

Outro cachorro, bastante ferido por ter sido atacado por eles, foi levado a uma clínica veterinária.

Leia Também