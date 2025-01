Dupla é detida durante furto a sorveteria no centro de Ibaté

Fachada foi danificada - Crédito: Rota das Notícias

Alegando "estar na loucura", desempregado e precisando de dinheiro para ajudar a família, um jovem de 19 anos e seu comparsa, de 16 anos, foram flagrados por volta das 3h desta quarta-feira, 8, durante uma tentativa de furto a uma sorveteria situada na Avenida São João, no centro de Ibaté.

O acusado, apesar de não conseguir concluir o crime, foi autuado em flagrante na CPJ e recolhido ao centro de triagem. Já o adolescente, após as deliberações de praxe, liberado para um tio. Estaria ainda com um ferimento no joelho direito e necessitou ser atendido no hospital municipal Hermínia Morganti.

O furto

Policiais militares foram acionados via Copom dando conta que estaria ocorrendo o furto no estabelecimento comercial e constataram no local que duas portas de vidro foram estilhaçadas, além do interior do imóvel estar em desalinho. Flagraram ainda a dupla que não conseguiu se apoderar de produtos e/ou dinheiro.

Os PMs questionaram o jovem de 19 anos que disse estar desempregado e praticou o furto para conseguir "algum dinheiro" para ajudar a família. Porém disse "estar na loucura" e não se lembrava de que forma estilhaçou as portas. Já o adolescente relatou em BO que teria sido "convidado" para a "fita" e na oportunidade estaria no "meio da rua".

Ambos foram detidos pelos PMs e encaminhados à CPJ. Um comerciante de 62 anos, proprietário da sorveteria constatou o prejuízo quanto às portas de vidro e reforçou que nada foi levado pela dupla criminosa.

