Dupla armada assalta padaria no Jardim Embaré

Carro do dono da padaria estava em estado de abandono no Jardim Icaraí - Crédito: Divulgação

Dois homens armados invadiram uma padaria no final da manhã de quinta-feira, 20 e assaltaram uma padaria localizada na rua Miguel Ruggiero, no Jardim Embaré, em São Carlos.

Os criminosos estavam em uma moto e após renderem as vítima, se apoderaram do dinheiro e produtos do estabelecimento comercial e fugiram no veículo do dono da padaria.

Após o crime, a PM foi acionada e iniciaram diligências no sentido de capturar os ladrões. A Polícia Militar de Ibaté também foi contatada e localizaram o carro estacionado na rua Nicola Hercílio, no Jardim Icaraí em estado de abandono e sem as placas. Ninguém foi detido e o veículo será restituído ao proprietário.

