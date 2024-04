Duas pessoas caem em golpe e mulher perde R$ 3,3 mil ao tentar comprar um Uno

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 34 anos e uma mulher de 27 anos foram vítimas de um estelionato em São Carlos. O crime aconteceu quando um estelionatário conseguiu enganá-los simultaneamente.

As vítimas compareceram à CPJ e o estelionato foi documentado em boletim de ocorrência. O dono do Uno disse que postou na Feira do Rolo, no Facebook a venda do seu carro no valor de R$ 7 mil e um homem teria se interessado e entrado em contato via WhatsApp e ficou acordado que seria vendido pelo valor de R$ 6,7 mil e que a compradora iria até a sua casa e não seria necessário citar o valor do carro.

Já a mulher disse que viu na mesma plataforma o anúncio do carro e o preço seria R$ 3,3 mil. Se interessou e contatou o suposto dono que passou o endereço de onde estaria o carro, no caso, na moradia do seu cunhado. Na tarde desta terça-feira, a mulher foi até a casa onde estava o Uno e foi atendida pelo proprietário, que disse ser cunhado do então vendedor. Fez o PIX como combinado e em seguida teria sido bloqueada pelo golpista. Neste momento ambos tiveram ciência que teriam sido enganados.

Leia Também